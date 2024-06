Stellantis N : réitère ses prévisions financières pour 2024

Le 13 juin 2024 à 08:36 Partager

A l'occasion de sa journée investisseurs, Stellantis présentera les neuf différenciateurs stratégiques clés sur lesquels l’entreprise s’appuie pour créer de la valeur. La direction de Stellantis confirme ses prévisions financières pour 2024 et son plan de retour de capital aux actionnaires : marge de résultat opérationnel ajusté (AOI) à deux chiffres et free cash flow industriel positif; retour de capital aux actionnaires avec une distribution de plus de 7,7 milliards d’euros de dividendes et de rachats d’actions en 2024.



Le groupe indique aussi que des écarts de performance sont attendus entre le premier et le second semestre 2024.



Ainsi, la marge opérationnelle est attendue entre 10-11% au premier semestre, avec un free cash flow industriel sensiblement inférieur par rapport à l'année précédente.



De plus, le second semestre sera marqué par des lancements significatifs de produits, des initiatives en matière de coûts et l'amélioration anticipée du fonds de roulement soutenant ensemble l'opportunité d'amélioration séquentielle de la marge opérationnelle et du free cash flow industriel.



Stellantis révise également la gestion de son capital de plusieurs manières significatives.



Le groupe fixe des niveaux de liquidités cibles de 25 à 30% des revenus à moyen terme, pour mettre l'accent sur l'efficacité du capital et favoriser un rendement élevé pour les actionnaires.



L'entreprise continuera d'utiliser les rachats d'actions et les dividendes ordinaires pour restituer l'excès de capital aux actionnaires.



En 2025, Stellantis visera la fourchette supérieure de sa politique de distribution de dividendes (25-30%), contre 25% ces dernières années.