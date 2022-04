Stellantis N : renforce son équipe de management en charge des véhicules à pile à combustible à hydrogène

Jean-Michel Billig est nommé Chief Technology Officer chargé du développement des piles à combustible à hydrogène

Uwe Hochgeschurtz, CEO de la Marque Opel, pilotera également la commercialisation des véhicules à pile à combustible à hydrogène à l'échelle internationale

AMSTERDAM - Stellantis N.V. annonce la nomination de Jean-Michel Billig, ancien dirigeant au sein de Naval Group, en tant que Chief Technology Officer chargé du développement des véhicules à piles à combustible à hydrogène à compter du 27 juin 2022. Uwe Hochgeschurtz, CEO de la Marque Opel, prendra en charge le pilotage de la commercialisation des véhicules à pile à combustible à hydrogène à l'échelle internationale.

« La grande expérience de Jean-Michel dans les secteurs aéronautique, aérospatial, automobile et naval apportera à Stellantis de nouvelles idées permettant de soutenir l'ambition de l'entreprise en matière de ventes de piles à combustible à hydrogène et de répondre aux exigences nouvelles, requises par la mobilité zéro émission », déclare Carlos Tavares, CEO de Stellantis. « La complémentarité des rôles de Jean-Michel et Uwe illustrent notre détermination à renforcer notre leadership dans la technologie des piles à combustible à hydrogène et à atteindre les objectifs ambitieux de durabilité de notre Plan Stratégique Dare Forward 2030. »

Jean-Michel Billig a débuté sa carrière en 1988 dans la division Hélicoptère de l'Aerospatiale avant de rejoindre Schlumberger Industries. En 1995, il réintègre l'Aerospatiale en tant que Directeur Marketing pour la région Amérique. En 1998, il rejoint Airbus où il dirige successivement le service des Achats des équipements avioniques et celui de l'Ingénierie système avant de prendre le poste de CTO chez Eurocopter. En 2012, il est nommé EVP de la division Ingénierie et Qualité et des Systèmes d'information du Groupe Renault. En 2015, il rejoint Zodiac Aerospace en tant que CEO de Zodiac Seats, avant d'intégrer Naval Group en 2017 au poste d'EVP du futur programme de sous-marins en Australie. Jean-Michel Billig sera sous la responsabilité directe de Harald Wester, Chief Engineering Officer, en liaison fonctionnelle avec Ned Curic, Chief Technology Officer.



Le nouveau rôle d'Uwe Hochgeschurtz viendra en complément de son poste actuel de CEO de la Marque Opel, poste qu'il occupe depuis septembre 2021. Il dirigera une équipe dédiée au renforcement de l'offensive commerciale de l'entreprise, en mettant l'accent sur le marché européen dans un premier temps.

Fin 2021, Stellantis a commencé les livraisons de sa solution zéro-émission qui combine les avantages de la technologie de pile à combustibles avec ceux des batteries électriques. Cette solution est particulièrement adaptée aux besoins des clients VUL (véhicules utilitaires légers), qui recherchent une grande autonomie, une recharge d'énergie rapide et zéro émission, le tout sans compromis sur la charge utile.

