Stellantis N : s'attaque au marché en croissance de l'Indonésie

En 2023, le constructeur automobile Stellantis (-3,30% à 12,49 euros) introduira la marque Citroën en Indonésie via Indomobil Group, son partenaire local depuis qu'un partenariat a été mis en place en avril 2021 avec le groupe indonésien. L'accord annoncé hier à Jakarta couvre le développement de la marque, la vente et l'après-vente des véhicules Citroën. Ce dernier commencera par le C5 Aircross, le ë-C4 tout électrique ainsi que la nouvelle C3 Citroën. L'accord stipule que PT. Indomobil Wahana Trada, filiale d'Indomobil, distribuera et vendra les produits Citroën sur le marché domestique.



Dans les années à venir, le groupe a l'intention de proposer une famille de véhicules compacts et polyvalents à la clientèle locale.

Le marché automobile en Indonésie a d'ailleurs de belles perspectives pour les années à venir. Selon les statistiques de l'ASEAN Automotive Federation, le marché automobile indonésien a représenté 887 202 immatriculations au total en 2021, soit une hausse de 67% par rapport à 2020. Avant la crise sanitaire mondiale, l'Indonésie dépassait plutôt 1 030 000 véhicules particuliers et utilitaires vendus, rapporte le média internet l'ArgusPro.



Andrew Nasuri, directeur du groupe Indomobil, Vincent Cobée, PDG de Citroën, et Carl Smiley de Stellantis, directeur des opérations pour la région Inde et Asie-Pacifique, ont assisté à une cérémonie organisée dans le centre de Jakarta pour annoncer l'arrivée de la marque Citroën en Indonésie.