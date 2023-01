Stellantis N : se lance dans la production d'aéronefs électriques avec Archer et apporte un financement stratégique pour sa croissance

Stellantis et Archer s'unissent pour produire l'eVTOL Midnight d'Archer





Stellantis apportera son expertise et sa technologie de fabrication de pointe, l'expertise de ses équipes et son capital pour soutenir la production de l'aéronef





La contribution de Stellantis renforcera le projet de commercialisation de l'appareil d'Archer en lui permettant des centaines de millions de dollars d'économies





L'objectif de Stellantis : produire en série l'eVTOL d'Archer en tant que fabricant contractuel exclusif





Stellantis apportera jusqu'à150 millions de dollars en fonds propres qu'Archer pourra utiliser à son appréciation en 2023 et 2024





Stellantis prévoit d'accroître sa participation stratégique au capital d'Archer via l'acquisition ultérieure de titres Archer en open market

AMSTERDAM ET SANTA CLARA, CALIFORNIE - Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris : STLA) et Archer Aviation Inc. (NYSE : ACHR) annoncent la conclusion d'un accord portant sur un élargissement significatif de leur partenariat via la production conjointe de l'aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) emblématique d'Archer, le Midnight.

Stellantis et Archer travailleront ensemble pour construire le site de production récemment annoncé par Archer, à Covington (Georgie, Etats-Unis), où l'entreprise prévoit de démarrer la production de l'aéronef Midnight en 2024. Avec une charge utile estimée à plus de 450 kg, le Midnight est un aéronef sûr, durable et silencieux, conçu pour transporter quatre passagers en plus du pilote. Affichant une autonomie de 160 km, le Midnight est optimisé pour des courts trajets consécutifs d'environ 30 km avec un temps de recharge d'environ 10 minutes entre chaque trajet.



Unique en son genre dans le secteur de la mobilité aérienne urbaine, ce partenariat s'appuiera sur les forces et compétences respectives de chaque partenaire pour commercialiser le Midnight. Archer apporte l'équipe de renommée mondiale de son eVTOL, son moteur électrique et ses experts en certification, tandis que Stellantis fournit son expertise et sa technologie de fabrication de pointe, l'expertise de ses équipes et son capital. Ce partenariat devrait permettre d'accélérer la production de l'aéronef afin de respecter les plans de commercialisation d'Archer, tout en consolidant la mise sur le marché de son appareil en lui permettant plusieurs centaines de millions de dollars d'économies lors de la montée en puissance de la production. L'objectif de Stellantis : produire en série l'eVTOL d'Archer en tant que fabricant contractuel exclusif.

Preuve supplémentaire de son engagement, Stellantis apportera jusqu'à 150 millions de dollars en fonds propres qu'Archer pourra utiliser à son appréciation en 2023 et 2024, sous réserve de la réalisation de certains objectifs attendus pour 2023 par Archer. Stellantis prévoit également d'accroître sa participation stratégique via l'acquisition ultérieure de titres Archer en open market. Combinées aux autres éléments de ce partenariat élargi, ces actions permettront à Stellantis de se positionner en investisseur majeur d'Archer sur le long terme.

« Nous travaillons depuis deux ans avec Archer, et je ne cesse d'être impressionné par leur inventivité et leur détermination à réussir », a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. « Le renforcement de notre partenariat avec Archer en tant qu'investisseur stratégique et nos plans visant à développer notre participation au capital de l'entreprise sont la preuve que Stellantis ne cesse de repousser les limites pour offrir à tous des solutions de mobilité éco-responsables, sur la route comme dans les airs. Offrir à Archer nos capacités de fabrication en soutien est un nouvel exemple de la manière dont Stellantis compte façonner la mobilité de demain. »

« Le fait que Stellantis reconnaisse les avancées d'Archer en matière de commercialisation et qu'il s'engage aujourd'hui à fournir des ressources supplémentaires pour produire le Midnight, place Archer en position dominante pour être le premier sur ce marché », a déclaré Adam Goldstein, fondateur et CEO d'Archer. « Par ces mesures essentielles, nos deux entreprises avancent ensemble pour saisir une opportunité unique : redéfinir intégralement le transport urbain. »

Partenaire stratégique d'Archer depuis 2020 via différentes initiatives de collaboration, Stellantis fait partie des investisseurs de l'entreprise depuis 2021. Durant cette période, Archer a mis à profit l'expertise de Stellantis en matière de production, de chaîne d'approvisionnement et de conception pour soutenir ses propres efforts d'ingénierie, de développement et de commercialisation de son aéronef eVTOL.

À propos de Stellantis

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris : STLA) fait partie des principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de services de mobilité internationaux. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys : emblématiques et chargées d'histoire, nos marques insufflent la passion des visionnaires qui les ont fondées et celle de nos clients actuels au cœur de leurs produits et services avant-gardistes. Forts de notre diversité, nous façonnons la mobilité de demain. Notre objectif : devenir la plus grande tech company de mobilité durable, en termes de qualité et non de taille, tout en créant encore plus de valeur pour l'ensemble de nos partenaires et des communautés au sein desquelles nous opérons. Pour en savoir plus, www.stellantis.com.

À propos d'Archer

Archer conçoit et développe des aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux destinés aux réseaux de mobilité aérienne en milieu urbain. Archer se donne pour mission d'ouvrir la mobilité aérienne et de réinventer la manière dont chacun de nous se déplace et passe son temps. L'équipe d'Archer est basée à Santa Clara en Californie. Plus d'infos surwww.archer.com.