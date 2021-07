Stellantis N.V. a annoncé avoir signé une nouvelle facilité de crédit renouvelable syndiquée (« RCF ») de 12 milliards d’euros, avec un groupe de 29 banques. Ce nouveau RCF remplace les RCF syndiqués existants du Groupe PSA (3 milliards d’euros) et du Groupe FCA (6,25 milliards d’euros), offrant ainsi une augmentation de la liquidité globale du groupe et une extension de la durée de la facilité.



Ce nouveau RCF, qui peut être utilisé à des fins générales, est structuré en deux tranches : 6 milliards d'euros, d'une durée de 3 ans, et 6 milliards d'euros, d'une durée de 5 ans, chaque tranche bénéficiant de deux options d'extension supplémentaires, d'une durée d'un an chacune.