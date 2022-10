Stellantis N : soutient ses ambitions en matière d'économie circulaire avec une Business Unit dédiée conçue pour initier une nouvelle ère de fabrication durable et de consommation responsable

AMSTERDAM - Stellantis N.V. a annoncé aujourd'hui la mise en place d'un plan global qui permettra à sa Business Unit Économie Circulaire de générer plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2030 tout en contribuant à l'objectif ambitieux de l'entreprise d'atteindre une empreinte carbone neutre à l'horizon 2038.

Sept activités rentables ont été présentées dans le Plan Stratégique DareForward2030, dont la Business Unit Économie Circulaire, qui élargit aujourd'hui son approche rigoureuse à 360° basée sur les 4R - reman, repair, reuse, recycle - afin de répondre aux responsabilités éthiques de l'entreprise pour l'avenir et générer de la valeur financière pour Stellantis.

« Stellantis est en train de bâtir une activité durable et rentable basée sur les principes de l'économie circulaire dans les marchés où nous opérons», a déclaré Alison Jones, Stellantis Senior Vice President, Business Unit Économie Circulaire. « Nous avons la chance d'avoir des collaborateurs expérimentés et des partenaires de confiance qui se chargent de nos activités actuelles. Focalisés sur les 4R, nous nous développons désormais avec une grande rigueur en renforçant nos capacités, nos équipes et nos installations, tout en créant un écosystème intelligent et intégré qui nous permettra de mieux gérer la pénurie de matériaux et d'atteindre une empreinte carbone neutre. »

Les principaux objectifs de la Business Unit Économie Circulaire sont de prolonger la durée de vie des véhicules et des pièces détachées en s'assurant qu'ils durent le plus longtemps possible, et de réintégrer les matériaux et les véhicules en fin de vie dans le processus de fabrication de nouveaux véhicules et produits. Cette méthodologie complète les principes de « Conception pour l'économie circulaire » à la base du nouveau Citroën 'oli' [all-ë] un concept-car familial multi-usage unique en son genre, de la conception avec une utilisation optimale et limitée de matériaux légers et recyclés, jusqu'aux processus de production responsables, en passant par la durabilité pour une « durée d'utilisation » prolongée et une recyclabilité renforcée en fin de vie.

Vidéo : L'économie circulaire chez Stellantis - Vue d'ensemble par Alison Jones





Économie circulaire, la stratégie des 4R :

Stellantis a développé une activité complète à 360° basée sur la stratégie des 4R : reman repair, reuse et recycle. Cet écosystème intégré est essentiel à la préservation et à la protection des ressources de notre planète.

Des Hubs soutenus par des boucles locales

La Business Unit Économie Circulaire de Stellantis prévoit un développement ambitieux du volume de ses activités ainsi qu'un déploiement dans de nouveaux pays, tout en continuant à privilégier une innovation constante et la formation de ses collaborateurs aux nouvelles technologies.

En septembre dernier, Stellantis a annoncé l'ouverture en 2023 de son principal Hub d'Economie Circulaire au sein du complexe de Mirafiori en Italie. Cette opération permettra de développer les activités actuelles de Stellantis tout en soutenant son modèle commercial Cradle to Cradle (du berceau au berceau) en Europe. Le Hub accueillera les activités de remise en état et de démantèlement des véhicules, ainsi que le reconditionnement des pièces détachées, avec la possibilité de s'étendre à l'échelle mondiale. Les ambitions de la Business Unit viennent également soutenir l'acquisition en 2016 d'Aramis, leader européen de l'achat et de la vente en ligne de voitures d'occasion multimarque, qui disposera (d'ici la fin de l'année) de sept centres de reconditionnement internes, stratégiquement implantés en Europe centrale et occidentale.

Outre les différents Hubs d'Economie Circulaire, la Business Unit utilisera ce qu'on appelle des « boucles locales », qui permettront de conserver les produits et les matériaux au sein des différents pays, accélérant ainsi les livraisons pour les clients. Au Brésil, les pièces essentielles, comme les démarreurs ou les alternateurs des véhicules des marques Stellantis, sont reconditionnées, distribuées et vendues par l'intermédiaire de près de 1 000 concessions locales, soutenant ainsi la philosophie d'économie circulaire de Stellantis et son objectif d'atteindre une empreinte carbone neutre.

S'appuyant sur les compétences et capacités actuelles de l'entreprise, cette démarche représente une nouvelle étape importante dans la mise en œuvre du Plan Stratégique pour la Business Unit Économie Circulaire de Stellantis. En effet, cela permettra à l'entreprise de quadrupler les revenus liés à une durée de vie prolongée des pièces et des services, et de multiplier par 10 le chiffre d'affaires lié au recyclage en 2030 par rapport à 2021.





Présentation de SUSTAINera

Outre l'expansion de ses activités d'économie circulaire, la Business Unit lance également son nouveau label SUSTAINera dédié aux pièces détachées et aux accessoires, gage d'une diminution jusqu'à 80 % des matériaux et 50 % de l'énergie par rapport aux pièces neuves équivalentes. Ces valeurs sont déterminées au moyen d'une analyse du cycle de vie des produits les plus vendus pour chaque famille de produits, selon une méthodologie approuvée par Sphera, une société indépendante.

« Le label SUSTAINera symbolise notre promesse d'offrir aux clients de nos marques des produits et des services transparents, durables et abordables, sans compromettre la qualité, tout en protégeant l'environnement grâce à une diminution notable des déchets et des ressources utilisées », a déclaré Alison Jones.

Choisi parmi plusieurs centaines de propositions émanant des collaborateurs de Stellantis, le label SUSTAINera incarne également l'une des valeurs fondamentales de l'entreprise, qui est de bâtir un avenir meilleur au moyen d'activités écoresponsables capables de nous mener vers une nouvelle ère de développement durable.



Allez à la page Evénement Économie Circulaire

À propos de Stellantis

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris : STLA) fait partie des principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de services de mobilité internationaux. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep ® , Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys : emblématiques et chargées d'histoire, nos marques insufflent la passion des visionnaires qui les ont fondées et celle de nos clients actuels au cœur de leurs produits et services avant-gardistes. Forts de notre diversité, nous façonnons la mobilité de demain. Notre objectif : devenir la plus grande tech company de mobilité durable, en termes de qualité et non de taille, tout en créant encore plus de valeur pour l'ensemble de nos partenaires et des communautés au sein desquelles nous opérons. Pour en savoir plus, www.stellantis.com

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Cette communication contient des déclarations prospectives. En particulier, les déclarations concernant les événements futurs et les résultats opérationnels anticipés, les stratégies commerciales, les bénéfices escomptés suite à la transaction proposée, les futurs résultats opérationnels et financiers, la date de clôture prévue pour la transaction proposée et d'autres aspects attendus de nos opérations ou de nos résultats opérationnels sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « peut », « pourra », « s'attendre à », « pourrait », « devrait », « prévoir », « estimer », « anticiper », « croire », « rester », « en mesure de », « concevoir », « cibler », « objectif », « prévisions », « projections », « perspectives », « prospects », « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures. Elles reposent au contraire sur l'état actuel des connaissances de Stellantis ainsi que sur ses projections et attentes futures vis-à-vis d'événements à venir, et de par leur nature sont soumises à des incertitudes et risques inhérents. Elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles ou non de survenir ou d'exister à l'avenir, et en tant que telles, il est recommandé de ne pas leur accorder de confiance excessive.

Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs, notamment : l'impact de la pandémie de COVID-19, la capacité de Stellantis à lancer avec succès de nouveaux produits et à maintenir les volumes de livraison de véhicules ; les changements sur les marchés financiers mondiaux, l'environnement économique général et les changements dans la demande de produits automobiles, qui est soumise à des cycles ; les changements dans les conditions économiques et politiques locales, les changements dans la politique commerciale et l'imposition de tarifs mondiaux et régionaux ou de tarifs ciblant l'industrie automobile, la promulgation de réformes fiscales ou d'autres changements dans les lois et réglementations fiscales ; la capacité de Stellantis à développer certaines de ses marques à l'échelle mondiale ; sa capacité à offrir des produits innovants et attrayants ; sa capacité à développer, fabriquer et vendre des véhicules dotés de caractéristiques avancées, notamment une électrification, une connectivité et des caractéristiques de conduite autonome accrues ; divers types de réclamations, de poursuites, d'enquêtes gouvernementales et d'autres éventualités, y compris la responsabilité du fait des produits et les réclamations au titre de la garantie, ainsi que les réclamations, enquêtes et poursuites en matière d'environnement ; les dépenses d'exploitation importantes liées à la conformité aux réglementations en matière d'environnement, de santé et de sécurité ; le niveau de concurrence intense dans l'industrie automobile, qui peut augmenter en raison de la consolidation, l'exposition aux déficits de financement des régimes de retraite à prestations définies de Stellantis ; la capacité à fournir ou à organiser l'accès à un financement adéquat pour les concessionnaires et les clients au détail et les risques associés à la création et aux opérations des sociétés de services financiers ; la capacité à accéder à des fonds pour exécuter les plans d'affaires de Stellantis et améliorer ses activités, sa situation financière et ses résultats d'exploitation ; un dysfonctionnement, une perturbation ou une violation de sécurité importants compromettant les systèmes de technologie de l'information ou les systèmes de contrôle électronique contenus dans les véhicules de Stellantis ; la capacité de Stellantis à réaliser les bénéfices anticipés des accords de coentreprise ; les perturbations résultant de l'instabilité politique, sociale et économique ; les risques associés à nos relations avec les employés, les concessionnaires et les fournisseurs ; les augmentations de coûts, les perturbations de l'approvisionnement ou les pénuries de matières premières, de pièces, de composants et de systèmes utilisés dans les véhicules de Stellantis ; le développement dans les relations de travail et industrielles et les évolutions dans les lois du travail applicables ; les fluctuations des taux de change, les changements de taux d'intérêt, le risque de crédit et les autres risques du marché ; les troubles politiques et civils ; les tremblements de terre ou autres catastrophes ; et d'autres risques et incertitudes.

Toutes les déclarations prospectives contenues dans cette communication sont valables à la date des présentes, et Stellantis ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser publiquement lesdites déclarations prospectives. De plus amples informations concernant Stellantis et ses activités, y compris les facteurs susceptibles d'impacter de manière significative les résultats financiers de Stellantis, sont incluses dans les rapports et dossiers de Stellantis déposés auprès de l'U.S. Securities and Exchange Commission et de l'AFM.