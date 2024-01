STELLANTIS : Oddo BHF 'plus optimiste' que le consensus

Oddo BHF maintient sa note de surperformance sur le titre Stellantis avec un objectif de cours inchangé de 25 euros.



Alors que Stellantis publiera ses résultats annuels le 15 février, l'analyste se dit 'largement plus optimiste' que le consensus cette année (+12% sur l'EBIT), anticipant une stabilité de la rentabilité (12,8%e) là où le consensus est, lui, beaucoup plus prudent (11,3%).



'Stellantis demeure notre valeur préférée au sein du secteur automobile, combinant notamment une performance opérationnelle best-in-class et encore largement sous-estimée, une exposition géographique favorable (beaucoup d'Amérique du Nord, peu d'Europe, presque pas de Chine) et des leviers internes encore significatifs à même de lui offrir une résilience supérieure à la plupart des pairs', analyse le broker.



Oddo BHF s'attend ainsi à une MOP stable vs 2023 (et en hausse vs S2) à 12,8%, soit 150 pb au-delà des attentes du consensus (11,3%) ainsi qu'à un FCF de 13 MdsE vs un consensus VA à 10,5 MdsE.



