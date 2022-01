Stellantis : Peugeot leader du marché VP en 2021 en France

Sur l'année 2021 et pour la première fois, Peugeot est leader du périmètre des véhicules particuliers sur le marché français et pour la deuxième année consécutive la Peugeot 208 est la voiture la plus vendue en France, sur le marché VP + VU.



Dans un marché VP+VU en hausse de + 1,9 %, Peugeot affiche une part de marché de 17,3 %. Dans un marché VU en hausse de + 7,5 %, Peugeot affiche une part de marché de 17,8 %.



Sur le marché VP Peugeot est leader avec une part de marché de 17,3 % et est leader des véhicules électrifiés (véhicules électriques + véhicules Plugin Hybrid).



La Peugeot 208 conserve sa position de leader en France, avec une part de marché de 5,3 %. Mais ces résultats sont également obtenus grâce aux autres véhicules de la gamme qui sont leader de leur segment.



