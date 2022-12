Stellantis : Peugeot reste leader sur le marché VP en novembre

Pour le cinquième mois consécutif, en France, Peugeot occupe la première place, du marché VP en novembre 2022 et conserve sa position de leader, sur le marché VP, au cumul des onze premiers mois de l'année 2022.Peugeot détient également le leadership des véhicules électrifiés (Electric + Plugin Hybride), la Peugeot e-208 est toujours le véhicule électrique le plus vendu en France au cumul 2022 et la Peugeot e-2008 est leader du segment B-SUV électric.La Peugeot 208 conserve la première place des véhicules les plus vendus en France en VP + VU. En VP, PEUGEOT occupe la première place des ventes aux entreprises.Dans un marché VP+VU en baisse de 11 % Peugeot affiche une part de marché de 16,7 %.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.