STELLANTIS : Stifel confirme son opinion à l'achat

Le 14 juin 2024

Stifel indique que le CMD de Stellantis a détaillé les éléments fondamentaux permettant d'atteindre durablement les paramètres clés (marge, FCF) mais les objectifs 2027/2030 n'ont pas été mis à jour (probablement l'année prochaine).



Suite à cette réunion investisseurs, le bureau d'analyses confirme son opinion à l'achat avec un objectif de 29 E.



' 2024 est considérée comme une année de transition avec un premier semestre 'visiblement' plus difficile (marge, FCF inférieur à celui du 1er semestre 23) et un 2e semestre montrant des améliorations séquentielles avec des nouveaux produits, à une situation des stocks plus saine et une réduction des coûts de 0,5 milliard d'euros ' indique Stifel dans son analyse du jour.



' Stellantis prévoit un déclin modéré de l'activité en Amérique du Nord, tandis que l'Europe se stabilise, le point positif étant le '3ème moteur' (la méta-région combinant MEA, IPAC & Latina) qui pourrait bientôt prendre la deuxième place en tant que premier contributeur au profit '.



L'analyste estime que le 1er semestre 2024 devrait être 'visiblement inférieur' au 1er semestre 2023 : il s'attend à une marge de 10% contre 14% l'année dernière et un FCF de 2,3 milliards d'euros (contre 6,8 milliards d'euros).



