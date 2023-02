Stellantis : Thierry Koskas, nouveau DG de Citroën

Stellantis annonce la nomination de Thierry Koskas en tant que directeur général de la marque Citroën et directeur des ventes et du marketing de Stellantis, à compter du 1er mars 2023.



'Fort de sa précédente expérience en tant que directeur commercial de marque, Thierry Koskas prendra la responsabilité de Citroën, pour exploiter le potentiel de la marque en Europe et dans le monde', indique le constructeur.



Thierry Koskas conserve son rôle de Chief Sales & Marketing Officer et reste sous la responsabilité directe du CEO Carlos Tavares.





