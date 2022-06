Stellantis : accord avec Controlled Thermal Resources sur un approvisionnement en lithium

Stellantis et Controlled Thermal Resources (CTR) ont signé un accord engageant d’approvisionnement afin que CTR fournisse de l’hydroxyde de lithium pour les batteries des véhicules électrifiés de Stellantis produits en Amérique du Nord. CTR fournira à Stellantis jusqu’à 25 000 tonnes d’hydroxyde de lithium par an durant les 10 ans de l’accord.



Le projet Hell's Kitchen de CTR dans le comté d'Imperial en Californie utilisera la saumure géothermale pour produire de l'hydroxyde de lithium pour les batteries à partir d'énergie renouvelable et de vapeur dans un processus intégré en boucle fermée. Il évite ainsi de devoir recourir à des bassins de saumure, des mines à ciel ouvert ou des combustibles fossiles.



L'hydroxyde de lithium durable soutient la stratégie produit offensive de Stellantis aux États-Unis, avec le lancement de plus de 25 nouveaux véhicules électriques à batteries (BEV) et la vente de 50 % de BEV à l'horizon 2030.

Pour rappel, dans le cadre de son Plan Stratégique Dare Forward 2030, Stellantis a annoncé vouloir vendre chaque année cinq millions de véhicules électriques avec batterie (BEV) à l'échelle mondiale en 2030, avec 100 % de véhicules particuliers électriques vendus en Europe et 50 % de véhicules particuliers et de pick ups en Amérique du Nord.