Stellantis: accord avec Engie pour décarboner le site de La Janais à Rennes

Stellantis annonce un accord avec Engie pour réduire de 30 % les consommations de gaz de l’usine de « La Janais » à Rennes grâce à un réseau de chaleur à base d’énergie biomasse : il s’agit de faire de ce site une « usine décarbonée » à l’horizon 2038. En activité depuis 1961, le site Stellantis Rennes assure chaque année la production des Peugeot 5008 et Citroën C5 Aircross thermiques et hybrides. Le réseau de chaleur alimenté par la biomasse, qui sera mis en service en 2024, permettra d’effacer 45 % de la part de gaz dédié au chauffage du site en distribuant 30 000 MWh de chaleur par an.



En distribuant l'équivalent de l'énergie nécessaire pour chauffer 3 000 logements. Ce réseau vertueux permettra d'éviter l'émission de 6 650 tonnes de CO2 par an.



Les équipes d'Engie Solutions seront présentes pendant 15 ans pour assurer l'exploitation des installations. Le projet bénéfice subvention de l'Ademe à hauteur de 3,5 millions d'euros.