Stellantis : accord stratégique avec CATL dans les batteries

Stellantis a annoncé mardi la signature d'un accord stratégique avec le chinois CATL concernant l'approvisionnement en batteries sur le marché européen.



Ce protocole d'accord prévoit l'élaboration conjointe d'une feuille de route technologique de pointe et l'identification de futures opportunités pour la chaîne de valeur des batteries dites 'lithium-fer-phosphate' (LFP).



Le groupe automobile explique que longue durée de vie et la stabilité thermique de la technologie LFP devrait lui permettre de commercialiser des voitures, des 'crossovers' et des SUV électriques de grande qualité, durables et abordables dans les segments B et C.



Stellantis et CATL indiquent par ailleurs envisager la création d'une coentreprise à 50/50 dédiée à la fabrication de batteries.



Pour mémoire, Stellantis s'est donné comme objectif d'atteindre 100 % des ventes de véhicules électriques à batterie (BEV) pour les voitures particulières en Europe.



Aux Etats-Unis, le constructeur dit viser 50% des ventes de BEV pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers d'ici 2030.



Il se déclare actuellement en bonne voie pour devenir une entreprise neutre en carbone d'ici 2038.



