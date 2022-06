Stellantis acquiert 8% de Vulcan Energy pour de l'approvisionnement en lithium durable

Le constructeur automobile Stellantis va investir 50 millions d'euros pour acquérir une participation de 8 % dans l'entreprise minière Vulcan Energy Resources, devenant ainsi son deuxième actionnaire et prolongeant à dix ans un accord d'approvisionnement en lithium respectueux du climat.

Vulcan, une start-up germano-australienne, est l'une des nombreuses entreprises qui testent une méthode d'extraction directe du lithium (DLE) qui utilise moins de terres et d'eaux souterraines, ce qui la rend plus durable que les mines à ciel ouvert et les bassins d'évaporation de saumure les plus courants.

Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, a déclaré vendredi que l'opération s'inscrivait dans la stratégie du constructeur automobile visant à nouer des relations solides avec ses partenaires dans le cadre d'un effort collectif pour lutter contre le réchauffement climatique et fournir des transports propres, sûrs et abordables. "Réaliser cet investissement hautement stratégique dans une entreprise leader dans le domaine du lithium nous aidera à créer une chaîne de valeur résiliente et durable pour notre production européenne de batteries pour véhicules électriques", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Stellantis, propriétaire de marques telles que Jeep, Peugeot, Fiat, Citroën, Maserati et Opel, a pour projet de faire en sorte que les véhicules électriques à batterie représentent 100 % de ses ventes de voitures particulières en Europe d'ici 2030.

En novembre de l'année dernière, Vulcan et le groupe italo-français avaient signé un premier accord contraignant pour fournir à Stellantis entre 81 000 et 99 000 tonnes d'hydroxyde de lithium de qualité batterie en provenance d'Allemagne pendant cinq ans à partir de 2026. La société Vulcan, dont le siège est en Australie, a indiqué dans un communiqué qu'elle émettrait environ 8,5 millions d'actions à Stellantis au prix de 6,622 dollars australiens par action, ce qui représente une prime de 32,4 % par rapport au cours de clôture du jeudi. Ses actions ont clôturé la séance de vendredi en hausse de 26,8 %.

Vulcan, qui a maintenant des contrats d'approvisionnement en lithium avec le constructeur automobile français Renault SA, le groupe de recyclage belge Umicore NV et le sud-coréen LG Chem Ltd, a déclaré qu'elle utiliserait les recettes pour étendre le forage de son projet d'extraction de lithium dans la vallée du Rhin supérieur, en Allemagne.