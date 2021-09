Stellantis acquiert First Investors Financial Services Group : étape clé pour développer une captive de services financiers sur le marché américain

AMSTERDAM - Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris : STLA) ('Stellantis') a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif pour l'acquisition de F1 Holdings Corp., société mère de First Investors Financial Services Group (« First Investors » ou la « Société »), une société de financement automobile indépendante de premier plan aux États-Unis, dans le cadre d'une transaction au comptant pour environ 285 millions de dollars, sous réserve des ajustements au bilan de clôture et de certaines options en suspens (la « Transaction ») auprès d'un groupe d'investisseurs dirigé par Gallatin Point Capital LLC (« Gallatin Point ») et y compris les sociétés affiliées de Jacobs Asset Management, LLC.

Carlos Tavares, CEO de Stellantis, déclare : « Cette transaction marque une étape importante dans la stratégie de financement des ventes de Stellantis sur le marché américain. First Investors possède une plateforme opérationnelle et financière exceptionnelle, soutenue par une équipe de direction solide avec une grande expérience dans le domaine du financement automobile. La propriété directe d'une compagnie financière aux États-Unis est une opportunité unique qui permettra à Stellantis de proposer à ses clients et concessionnaires une offre complète de solutions de financement, avec notamment des crédits à la consommation, des contrats de location et des financements de stocks à court et moyen terme. »

L'objectif de Stellantis est de constituer une captive de financement américaine pour soutenir ses ventes et exploiter pleinement sa solide position sur le marché tout en créant une valeur durable pour ses actionnaires. L'acquisition de First Investors permettra à Stellantis de créer une plateforme sur laquelle développer une captive de financement complète. Stellantis est le seul constructeur majeur opérant actuellement sur le sol américain sans captive de financement automobile. Cette Transaction représente une opportunité stratégique importante et offre de grandes possibilités en termes de génération de revenus et de fidélisation des clients. Une captive de financement américaine permettra d'améliorer la satisfaction globale ainsi que la connectivité à l'ère du numérique pour les clients qui achètent des véhicules Jeep ® , Ram, Dodge, Chrysler, Fiat et Alfa Romeo, tout en favorisant également les stratégies commerciales émergentes.

Tommy Moore, Jr., président et CEO de First Investors, déclare : « Nous sommes ravis de rejoindre l'équipe de Stellantis. Entrer dans ce groupe offre une stabilité à long terme à notre entreprise et à nos employés. Nous sommes convaincus qu'il existe un grand nombre d'opportunités de croissance encore inexploitées pour First Investors sous l'égide de Stellantis, grâce au développement de notre gamme de produits pour soutenir la croissance des ventes automobiles de Stellantis. L'équipe de direction de First Investors est déterminée à garantir une intégration fluide et rapide au sein de Stellantis. Dans l'intervalle, nous nous engageons à continuer d'offrir nos prêts et nos services à notre réseau de concessionnaires et les partenaires commerciaux actuels. »

La finalisation de la Transaction est prévue d'ici fin 2021, sous réserve des conditions habituelles de clôture et des approbations réglementaires.

BofA Securities a agi en qualité de conseiller financier exclusif et Sullivan & Cromwell LLP en tant que conseiller juridique pour Stellantis. Ardea Partners a agi en qualité de conseiller financier exclusif et Goodwin Procter LLP en tant que conseiller juridique pour Gallatin Point et de la société.

À propos de FIFS Holdings Corp. La Société est une entreprise de financement automobile dont l'activité consiste à créer et à détenir pour investissement des créances et des billets à ordre de financement automobile émis par des concessionnaires franchisés ou par le biais de transactions de refinancement auprès des propriétaires de véhicules. La Société, dont le siège est situé à Houston, Texas, est en activité depuis plus de 32ans. À propos de Stellantis N.V. Figurant parmi les principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de services de mobilité internationaux, Stellantis est guidé par une vision claire : permettre à tous de se déplacer librement grâce à des solutions de mobilité distinctives, abordables et fiables. Outre son implantation géographique et la richesse de son héritage, la plus grande force du Groupe réside dans ses performances en matière de durabilité, l'étendue de son expérience et la diversité des talents internationaux qui le composent. Stellantis s'appuie sur l'ampleur de son portefeuille de marques emblématiques, qui a été fondé par des visionnaires qui ont insufflé leur passion dans leurs entreprises, associée à un esprit de compétition qui parle autant à ses employés qu'à ses clients. L'objectif de Stellantis : devenir le numéro un, en termes de qualité et non de taille, tout en créant encore plus de valeur pour l'ensemble de ses partenaires et des communautés au sein desquelles il opère. Declarations Prospectives Cette communication contient des déclarations prospectives. En particulier, les énoncés concernant les événements futurs et les résultats prévus des opérations, les stratégies d'entreprise, les avantages prévus de la transaction proposée, les résultats financiers et opérationnels futurs, la date de clôture prévue de la transaction proposée et d'autres aspects prévus de nos opérations ou résultats opérationnels sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés peuvent comprendre des termes tels que '' peut ', ' va ', ' s'attend ', ' pourrait ', ' devrait ', ' a l'intention ', ' estime ', ' anticipe ', ' croit ', ' reste ', ' en bonne voie ', ' conception', ' cible ', ' objectif ', ' but ', ' prévision ', ' projection ', ' perspectives ', ' plan ', ou des termes similaires. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de rendement futur. Elles sont plutôt fondées sur l'état actuel des connaissances, les attentes futures et les projections concernant les événements futurs de Stellantis et sont par nature sujettes à des risques et à des incertitudes inhérents. Elles se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se produire ou exister à l'avenir et, par conséquent, il ne faut pas s'en remettre indûment à eux. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, notamment : des incertitudes quant à la question de savoir si l'opération envisagée examinée dans le présent document sera achevée ou quant au moment où elle aura lieu; la satisfaction des conditions préalables à la conclusion de la transaction proposée, y compris la possibilité d'obtenir des approbations réglementaires aux conditions prévues, en tout ou en temps voulu; le risque que les entreprises des parties soient lésées pendant la durée de la transaction proposée; la capacité de Stellantis à intégrer avec succès les activités de la société; l'interruption de l'activité après la transaction; l'effet de l'annonce de la transaction sur la capacité de la société à retenir et à embaucher du personnel clé et de maintenir des relations avec les clients, les fournisseurs et les autres partenaires avec lesquels la société exerce ses activités; l'impact de la pandémie COVID-19, la capacité de Stellantis à lancer de nouveaux produits avec succès et à maintenir le volume des expéditions de véhicules; l'évolution des marchés financiers mondiaux, l'environnement économique général et l'évolution de la demande de produits automobiles, qui sont soumis à un cycle conjoncturel; l'évolution de la situation économique et politique locale, l'évolution de la politique commerciale et l'imposition de tarifs ou de tarifs mondiaux et régionaux destinés à l'industrie automobile, l'adoption de réformes fiscales ou d'autres modifications des lois et règlements fiscaux; la capacité de Stellantis' à élargir certaines de leurs marques à l'échelle mondiale; sa capacité à offrir des produits innovants et attrayants; sa capacité à développer, fabriquer et vendre des véhicules dotés de caractéristiques avancées, notamment une électrification améliorée, une connectivité et des caractéristiques de conduite autonome; divers types de réclamations, de poursuites judiciaires, d'enquêtes gouvernementales et d'autres imprévus, y compris les réclamations relatives à la responsabilité et à la garantie des produits et les réclamations relatives à l'environnement, les enquêtes et les poursuites; les dépenses d'exploitation des matériels en ce qui concerne le respect des règlements en matière d'environnement, de santé et de sécurité; l'intensité de la concurrence dans l'industrie automobile, qui peut augmenter en raison de la consolidation; l'exposition à des insuffisances dans le financement des régimes de retraite à prestations définies de Stellantis; la capacité de fournir ou d'organiser l'accès à un financement adéquat pour les concessionnaires et les clients de détail et les risques associés à la création et aux opérations de sociétés de services financiers; la possibilité d'obtenir des financements pour exécuter les plans d'entreprise de Stellantis et améliorer ses activités, sa situation financière et ses résultats; un dysfonctionnement, une perturbation ou une atteinte à la sécurité affectant les systèmes de technologie de l'information ou les systèmes de contrôle électronique contenus dans les véhicules de Stellantis; la capacité de Stellantis à exploiter les avantages escomptés des ententes de co-entreprise; les perturbations résultant de l'instabilité politique, sociale et économique; les risques associés à nos relations avec les employés, les concessionnaires et les fournisseurs; l'augmentation des coûts, l'interruption de l'approvisionnement ou la pénurie de matières premières, de pièces, de composants et de systèmes utilisés dans les véhicules de Stellantis; l'évolution des relations du travail et l'évolution du droit du travail applicable; fluctuations des taux de change, variations des taux d'intérêt, risque de crédit et autres risques du marché; troubles politiques et civils; tremblements de terre ou autres catastrophes; et autres risques et incertitudes. Toutes les déclarations prospectives contenues dans la présente communication ne sont valables qu'à la date du présent document et Stellantis rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives. De plus amples renseignements sur Stellantis et ses entreprises, y compris les facteurs qui pourraient avoir une incidence importante sur les résultats financiers de Stellantis, sont inclus dans les rapports et les dépôts de Stellantis auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, de l'AFM et de la CONSOB.