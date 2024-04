Le constructeur automobile Stellantis a déclaré mercredi qu'il paierait 100 millions de dollars pour acquérir 49,5 % de 360 Energy Solar, l'un des principaux producteurs d'énergie solaire d'Argentine, dans le but de rendre ses usines plus autonomes sur le plan énergétique.

Stellantis, qui fabrique et vend des véhicules Citroën, Fiat et Peugeot dans le pays sud-américain, a déclaré dans un communiqué que les partenaires développeraient des centrales solaires supplémentaires, installeraient des systèmes de stockage solaire à grande échelle et produiraient de l'énergie à base d'hydrogène.

L'investissement permettra au constructeur automobile d'accroître les énergies renouvelables dans ses usines de Ferreyra et d'El Palomar, respectivement dans les provinces de Cordoba et de Buenos Aires, a déclaré Stellantis. Ces deux usines sont alimentées par la centrale solaire 360 de La Rioja.

360 Energy possède six centrales photovoltaïques dans les provinces de San Juan, Catamarca et La Rioja, avec une capacité de production installée de plus de 250 mégawatts. (Reportage de Walter Bianchi ; Rédaction de David Alire Garcia et Richard Chang)