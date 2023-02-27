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STELLANTIS N.V.

(STLAM)
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Stellantis acquiert une participation de 14,2% au capital de McEwen Copper

27/02/2023 | 18:09
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27 février (Reuters) - Stellantis NV:

* STELLANTIS ANNONCE UN INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE DANS LE CUIVRE EN ARGENTINE

* RENOUVELLE SON ENGAGEMENT D'ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ CARBONE D'ICI 2038

* ANNONCE UN INVESTISSEMENT DE $155 MLNS DANS LA SOCIÉTÉ MCEWEN COPPER POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE PRÉVISIONNELLE EN CUIVRE À COMPTER DE 2027

* ACQUIERT UNE PARTICIPATION DE 14,2% AU CAPITAL DE MCEWEN COPPER, UNE FILIALE DE LA COMPAGNIE MINIÈRE CANADIENNE MCEWEN MINING

* DEVIENT LE DEUXIÈME PLUS GRAND ACTIONNAIRE DE LA SOCIÉTÉ

* LE PROJET DE MINE DE CUIVRE DURABLE LOS AZULES SERA IMPLANTÉ EN ARGENTINE Texte original bit.ly/3EIMPh3 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
EURO / ARGENTINE PESO (EUR/ARS) 0.90%208.4576 Cours en différé.9.09%
GOLD 0.33%1817.3 Cours en différé.-0.72%
MCEWEN MINING INC. 5.77%5.775 Cours en différé.-6.83%
S&P GSCI COPPER INDEX 2 1.17%624.7117 Cours en temps réel.4.02%
S&P GSCI GOLD INDEX 0.42%1062.53 Cours en temps réel.-0.50%
SILVER -0.32%20.68 Cours en différé.-13.41%
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Données financières
CA 2023 183 Mrd 193 Mrd -
Résultat net 2023 14 832 M 15 649 M -
Tréso. nette 2023 26 291 M 27 739 M -
PER 2023 3,58x
Rendement 2023 7,64%
Capitalisation 51 726 M 54 800 M -
VE / CA 2023 0,14x
VE / CA 2024 0,12x
Nbr Employés 272 367
Flottant 75,9%
Graphique STELLANTIS N.V.
Durée : Période :
Stellantis N.V. : Graphique analyse technique Stellantis N.V. | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique STELLANTIS N.V.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 23
Dernier Cours de Clôture 16,45 €
Objectif de cours Moyen 21,31 €
Ecart / Objectif Moyen 29,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Carlos Tavares Chief Executive Officer & Executive Director
Richard Keith Palmer Chief Financial Officer
John Jacob Philip Elkann Chairman
Harald J. Wester Chief Engineering Officer
Ned Curic Chief Technology Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
STELLANTIS N.V.24.02%54 575
BYD COMPANY LIMITED15.78%100 732
FERRARI N.V.20.96%47 098
MARUTI SUZUKI INDIA LTD3.17%31 539
SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED3.33%24 722
KIA CORPORATION28.16%22 945