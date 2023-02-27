Stellantis acquiert une participation de 14,2% au capital de McEwen Copper

27 février (Reuters) - Stellantis NV:
* STELLANTIS ANNONCE UN INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE DANS LE
CUIVRE
EN ARGENTINE
* RENOUVELLE SON ENGAGEMENT D'ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ
CARBONE
D'ICI 2038
* ANNONCE UN INVESTISSEMENT DE $155 MLNS DANS LA SOCIÉTÉ
MCEWEN
COPPER POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE PRÉVISIONNELLE EN CUIVRE À
COMPTER DE 2027
* ACQUIERT UNE PARTICIPATION DE 14,2% AU CAPITAL DE MCEWEN
COPPER,
UNE FILIALE DE LA COMPAGNIE MINIÈRE CANADIENNE MCEWEN MINING
* DEVIENT LE DEUXIÈME PLUS GRAND ACTIONNAIRE DE LA SOCIÉTÉ
* LE PROJET DE MINE DE CUIVRE DURABLE LOS AZULES SERA
IMPLANTÉ EN
ARGENTINE
Texte original bit.ly/3EIMPh3
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(Gdansk Newsroom)