18 juillet (Reuters) - Stellantis NV:

* FREE2MOVE ANNONCE AUJOURD'HUI LA FINALISATION DE L'ACQUISITION DE SHARE NOW

* AVEC CETTE ACQUISITION, FREE2MOVE EST DÉSORMAIS UN LEADER MONDIAL DE LA MOBILITÉ AVEC PLUS DE 6 MILLIONS DE CLIENTS, ET RENFORCE SON OFFRE DE HUB DE MOBILITÉ EN EUROPE Texte original : bit.ly/3o9OlA7 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)