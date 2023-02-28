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STELLANTIS N.V.

(STLAM)
  Rapport
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16.72 EUR   +0.52%
14:04Stellantis prévoit un investissement de 155 millions de dollars pour produire des modules de propulsion électrique aux États-Unis
MT
14:02Electrification: Stellantis investira 155 mlns de dollars dans trois usines américaines
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13:41Stellantis annonce un investissement de $155 Mlns dans l'Indiana
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Stellantis annonce un investissement de $155 Mlns dans l'Indiana

28/02/2023 | 13:41
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28 février (Reuters) - Stellantis NV:

* STELLANTIS ANNONCE UN INVESTISSEMENT DE 155 MILLIONS DE DOLLARS DANS TROIS USINES DE LINDIANA POUR SOUTENIR SES OBJECTIFS EN MATIÈRE DÉLECTRIFICATION EN AMÉRIQUE DU NORD

* PRÉVOIT DE LOCALISER LA PRODUCTION DE SES NOUVEAUX MODULES DE PROPULSION ÉLECTRIQUE (EDM) À KOKOMO

* PLUS DE 265 EMPLOIS SERONT PRÉSERVÉS

* DES INVESTISSEMENTS SERONT RÉALISÉS DANS LES USINES INDIANA TRANSMISSION, KOKOMO TRANSMISSION ET KOKOMO CASTING

* L'ENSEMBLE DE CES INVESTISSEMENTS SOUTIENT L'OBJECTIF DE STELLANTIS ÉNONCÉ DANS SON PLAN STRATÉGIQUE DARE FORWARD 2030 : ATTEINDRE UNE NEUTRALITÉ CARBONE L'HORIZON 2038 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
STELLANTIS N.V. 0.55%16.722 Cours en temps réel.25.29%
STELLANTIS N.V. 0.48%16.718 Cours en différé.25.39%
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Données financières
CA 2023 182 Mrd 193 Mrd -
Résultat net 2023 14 832 M 15 713 M -
Tréso. nette 2023 26 291 M 27 854 M -
PER 2023 3,62x
Rendement 2023 7,38%
Capitalisation 52 298 M 55 406 M -
VE / CA 2023 0,14x
VE / CA 2024 0,12x
Nbr Employés 272 367
Flottant 75,9%
Graphique STELLANTIS N.V.
Durée : Période :
Stellantis N.V. : Graphique analyse technique Stellantis N.V. | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique STELLANTIS N.V.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 23
Dernier Cours de Clôture 16,63 €
Objectif de cours Moyen 21,31 €
Ecart / Objectif Moyen 28,2%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Carlos Tavares Chief Executive Officer & Executive Director
Richard Keith Palmer Chief Financial Officer
John Jacob Philip Elkann Chairman
Harald J. Wester Chief Engineering Officer
Ned Curic Chief Technology Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
STELLANTIS N.V.25.39%55 406
BYD COMPANY LIMITED11.84%97 786
FERRARI N.V.22.01%47 507
MARUTI SUZUKI INDIA LTD2.83%31 530
SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED3.33%24 652
KIA CORPORATION28.16%23 097