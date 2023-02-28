Stellantis annonce un investissement de $155 Mlns dans l'Indiana

28 février (Reuters) - Stellantis NV:
* STELLANTIS ANNONCE UN INVESTISSEMENT DE 155 MILLIONS DE
DOLLARS
DANS TROIS USINES DE LINDIANA POUR SOUTENIR SES OBJECTIFS EN
MATIÈRE DÉLECTRIFICATION EN AMÉRIQUE DU NORD
* PRÉVOIT DE LOCALISER LA PRODUCTION DE SES NOUVEAUX MODULES
DE
PROPULSION ÉLECTRIQUE (EDM) À KOKOMO
* PLUS DE 265 EMPLOIS SERONT PRÉSERVÉS
* DES INVESTISSEMENTS SERONT RÉALISÉS DANS LES USINES
INDIANA
TRANSMISSION, KOKOMO TRANSMISSION ET KOKOMO CASTING
* L'ENSEMBLE DE CES INVESTISSEMENTS SOUTIENT L'OBJECTIF DE
STELLANTIS ÉNONCÉ DANS SON PLAN STRATÉGIQUE DARE FORWARD 2030 :
ATTEINDRE UNE NEUTRALITÉ CARBONE L'HORIZON 2038
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(Gdansk Newsroom)