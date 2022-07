Stellantis : arrêt de la coentreprise autour de Jeep en Chine

Stellantis a annoncé lundi qu'il avait entamé des discussions en vue de mettre fin à la coentreprise qui produit et distribue les véhicules de sa marque Jeep en Chine.



Dans un communiqué, le groupe automobile justifie sa décision par le manque de progrès dans les négociation visant à prendre une participation majoritaire au sein de la société GAC-Stellantis, créée avec le géant local GAC Group.



Stellantis explique avoir l'intention de coopérer avec GAC en vue d'assurer un arrêt ordonné de la coentreprise, qui avait été lancée en 2010 mais qui était déficitaire depuis quelques années.



Privilégiant une approche d'actifs propres réduits ('asset light'), le constructeur compte désormais servir ses clients chinois avec une gamme électrifiée de véhicules Jeep importés via un schéma de distribution passant par des concessionnaires chinois.



Au titre de cette décision, Stellantis prévoit de comptabiliser une charge de dépréciation hors trésorerie d'environ 297 millions d'euros dans ses résultats du premier semestre 2022.



L'action s'inscrivait en hausse de 1,5% ce matin à la Bourse de Paris suite à cette annonce.



