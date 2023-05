Stellantis au volant d'un premier trimestre solide

Stellantis a confirmé ses perspectives financières au titre de l'exercice 2023 après avoir dévoilé des ventes trimestrielles en hausse de 7%, à 1,476 million de véhicules sur la période de janvier à mars. Le groupe automobile prévoit d'afficher une marge opérationnelle courante d'au moins 10% et un flux de trésorerie disponible industriel "positif". Il s'attend par ailleurs à une progression de 5% des ventes de voitures en Europe, en Amérique du Nord, dans la région Afrique Moyen-Orient et dans la zone Inde-Asie-Pacifique.



Sur la période, le chiffre d'affaires net du groupe s'est amélioré de 4%, à 47,2 milliards d'euros, le consensus visé étant de 45,98 milliards d'euros.



Le groupe, issu de la fusion entre groupe PSA et FIat Chrysler Automobiles, explique la progression de ses ventes par "l'atténuation des tensions pour ce qui est de notre approvisionnement en semi-conducteurs", a fait savoir Richard Palmer, directeur financier de Stellantis, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.



Par ailleurs, Stellantis a prévu un "retour à la normale" du niveau de ses stocks se situant à 1,302 millions de véhicules, au 31 mars 2023.