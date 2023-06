Stellantis : avancées autour du 'Midnight eVTOL' au Bourget

Stellantis et son partenaire Archer Aviation participeront à la 54èmeédition du Salon du Bourget qui ouvrira ses portes le lundi 19 juin, l'occasion pour les deux sociétés de présenter leurs avancées autour de la production en série de l'aéronef 'Midnight eVTOL' d'Archer et la préparation de sa commercialisation prévue pour 2025.



Archer apporte l'équipe de renommée mondiale de son eVTOL, son moteur électrique et ses experts en certification, tandis que Stellantis fournit son expertise et sa technologie de fabrication de pointe, l'expertise de ses équipes et son capital.



Selon Stellantis, ce partenariat devrait permettre d'accélérer la production de l'aéronef afin de respecter les plans de commercialisation d'Archer, tout en consolidant la mise sur le marché de son appareil en lui permettant plusieurs centaines de millions de dollars d'économies lors de la montée en puissance de la production.



