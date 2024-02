(Alliance News) - Ayvens, un leader mondial de la mobilité durable, et Stellantis NV ont conclu lundi "un accord-cadre d'importance stratégique de plusieurs milliards de dollars", selon une note.

L'accord comprend l'achat de jusqu'à 500 000 véhicules par les filiales d'Ayvens pour sa flotte de location à long terme à travers l'Europe au cours des trois prochaines années, ont expliqué les sociétés dans une note.

Les premières livraisons commenceront au premier semestre 2024 et se poursuivront tout au long de l'année.

Ayvens a été créée en mai 2023 lorsqu'ALD Automotive a acquis LeasePlan, l'une des principales sociétés de gestion de flotte et de mobilité au monde.

Grâce à cet accord, Ayvens et ses clients pourront choisir parmi une large gamme de véhicules des marques emblématiques de Stellantis : il s'agit notamment d'Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot et Vauxhall.

"L'une des priorités communes sera l'intégration de la gamme innovante de véhicules durables Stellantis afin de soutenir la stratégie multimarques d'Ayvens", ont annoncé les entreprises.

Les livraisons à Ayvens comprendront un large éventail de segments, des citadines aux SUV en passant par les fourgonnettes et les monospaces, y compris les 7 et 9 places, avec un large choix de types de moteurs, y compris des véhicules électriques à batterie équipés des dernières innovations en matière de logiciels et d'infodivertissement.

Dans le cadre du plan stratégique Dare Forward 2030, Stellantis a annoncé son objectif d'atteindre 100 % des ventes de voitures électriques à batterie en Europe et 50 % des ventes de voitures particulières et de véhicules électriques à batterie aux États-Unis d'ici à 2030. Pour atteindre ces objectifs de vente, l'entreprise déclare qu'elle cherche à obtenir environ 400 GWh de capacité de batterie, avec le soutien de six usines de fabrication de batteries en Amérique du Nord et en Europe, selon le communiqué de presse de l'entreprise.

Carlos Tavares, PDG de Stellantis, a déclaré : "Je suis ravi d'annoncer ce partenariat innovant avec Ayvens, qui soutiendra la transition progressive des clients d'Ayvens vers une mobilité plus durable. Grâce à nos marques emblématiques et à notre gamme de véhicules électriques, nous sommes en mesure d'offrir une solution sur mesure pour chaque besoin, chaque budget et chaque style de vie. Grâce à cet accord, les clients actuels et futurs des marques Stellantis pourront découvrir nos dernières innovations, de la propulsion avancée à la connectivité haute performance, en passant par un confort inégalé. C'est une grande opportunité pour les clients d'Ayvens et le bon moyen pour nous d'avancer ensemble vers un avenir neutre en carbone".

L'action Stellantis est en baisse de 1,6 % à 24,22 euros.

