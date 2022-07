Stellantis : bénéfice net de 8 MdsE au 1er semestre (+34%)

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires net de 88,0 milliards d'euros au 1er semestre 2022, en hausse de 17 % par rapport au résultat Pro Forma du 1er semestre 2021.



Le résultat opérationnel courant s'inscrit à 12,4 milliards d'euros, en hausse de 44 % par rapport au 1er semestre 2021, avec une marge à 14,1 %. Le groupe enregistre une marge à deux chiffres pour l'ensemble des cinq régions.



Le bénéfice net ressort à 8 milliards d'euros, en hausse de 34 % par rapport au 1er semestre 2021 et le free cash-flow industriel est de 5,3 milliards d'euros, en hausse de 6,5 milliards d'euros par rapport au 1er semestre 2021.



' Grâce à la résilience, à l'agilité et à l'esprit entrepreneurial de nos collaborateurs, et à la contribution de nos partenaires innovants, nous transformons Stellantis en tech company de mobilité durable prête pour le future ' a déclaré Carlos Tavares, CEO



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.