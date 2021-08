Stellantis : bien orienté avec des propos d'analystes

Stellantis gagne plus de 2% sur fond de propos favorables d'analystes, dont Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours remonté de 23 à 24 euros sur le titre, son 'Top Pick' au sein des constructeurs automobiles.



Le bureau d'études met en avant le momentum de résultats 'très solide à court terme et qui le restera au second semestre', des leviers internes significatifs et son positionnement sur les thématiques transformation qui reste selon lui sous-estimé.



De même, Invest Securities passe de 'neutre' à 'achat' et relève son objectif de cours de 75% à 28 euros, dans le sillage d'estimations de BNA remontées sensiblement, soulignant notamment que 'le moteur des synergies est clairement en avance'.



