Stellantis : bientôt un site de production en Afrique du Sud

Stellantis annonce avoir signé un protocole d'accord (MOU) avec ' Industrial Development Corporation ' (IDC) et le ' Department of Trade, Industry and Competition ' (le DTIC) d'Afrique du Sud pour développer une unité de production dans le pays.



Le site de production devrait être construit dans une zone économique spéciale (SEZ) sud-africaine et sa construction devrait être achevée d'ici fin 2025, indique le constructeur.



' Ce site de production en Afrique du Sud sera un nouvel élément de notre stratégie d'industrialisation afin de vendre un million de véhicules dans la région d'ici 2030 avec une autonomie de production régionale de 70 %, et nous rapprochera de nos clients - et de leurs besoins - dans la région', a indiqué M. Samir Cherfan, Stellantis Middle East and Africa Chief Operating Officer.





