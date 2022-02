Stellantis carbure en Bourse après avoir dégagé une marge de 11,8% en 2021

(Actualisation: réaction en Bourse, commentaires d'analystes)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe automobile Stellantis évolue en forte hausse mercredi à la Bourse de Paris, porté par des résultats records au titre de l'exercice 2021, avec notamment une marge opérationnelle courante de 11,8%.

En début de séance, l'action Stellantis gagnait 4,7% à 17,10 euros, signant la plus forte progression du CAC 40.

Le groupe a publié des "résultats robustes" au second semestre, apprécie la banque JPMorgan Cazenove, ajoutant que le constructeur a dépassé ses prévisions, pourtant supérieures à celles du consensus. "Ces chiffres dépassent toutes les attentes", appuie Oddo BHF.

"Nous enregistrons des résultats records en comparaison avec les performances passées" de PSA et Fiat Chrysler, a souligné Richard Palmer, le directeur financier du groupe, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Sur l'ensemble de l'exercice 2021, le groupe a dégagé un bénéfice net de 13,4 milliards d'euros, contre 4,8 milliards d'euros en 2020.

Le résultat opérationnel courant s'est établi à 18 milliards d'euros l'an passé, en hausse de 95%. La marge correspondante s'est inscrite à 11,8%, contre 6,9% en 2020. Sur la seule région Amérique du Nord, elle s'est établie à 16,3%.

Dividende de 1,05 euro par action au titre de 2021

Le chiffre d'affaires annuel de Stellantis a bondi de 14%, à 152,1 milliards d'euros. Le constructeur a généré un flux de trésorerie libre industriel de 6,1 milliards d'euros. Stellantis a notamment bénéficié de 3,2 milliards d'euros de synergies liées à la fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Richard Palmer a souligné que le groupe était en avance sur le calendrier de réalisation de ces synergies, qui doivent atteindre plus de 5 milliards d'euros en année pleine.

Selon un consensus compilé par FactSet, les analystes attendaient en moyenne des revenus de 148 milliards d'euros, un résultat opérationnel courant de 15 milliards d'euros et un bénéfice net de 11 milliards d'euros. Le groupe de son côté visait une marge opérationnelle courante supérieure à 10%.

Stellantis a présenté ses résultats annuels en utilisant des données dites "pro forma", afin de faciliter la comparaison des comptes d'une année sur l'autre. Ces données supposent que la fusion entre Fiat Chrysler et Groupe PSA a été réalisée dès le 1er janvier 2020 et non à la mi-janvier 2021.

Le constructeur automobile proposera un dividende de 3,3 milliards d'euros au titre de l'exercice 2021 lors de sa prochaine assemblée générale. Richard Palmer a précisé que ce montant correspondait à un coupon de 1,05 euro par action.

Une marge d'au moins 10% en 2022

Pour 2022, Stellantis vise une marge opérationnelle courante d'au moins 10% et compte dégager un flux de trésorerie libre industriel positif.

Richard Palmer a indiqué que la pénurie de semi-conducteurs continuerait "à être un souci" pour les constructeurs automobiles cette année. En 2021, cette crise a amputé la production de Stellantis de 1,7 million de véhicules.

Le dirigeant a également jugé que les difficultés de recrutement "dans certaines régions" et l'inflation des matières premières représenteraient des défis à surmonter en 2022. Concernant les augmentations des prix des matières premières, "nous continuerons à compenser" leurs effets "avec des mesures d'efficacité et des hausses de prix", a-t-il précisé.

Stellantis table par ailleurs, pour 2022, sur un marché automobile en hausse de 3% en Europe, stable en Chine, en croissance de 3% en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, stable dans la région Afrique-Moyen Orient et en progression de 5% dans la zone Inde-Asie-Pacifique.

Richard Palmer a par ailleurs indiqué que Stellantis n'avait pas "une exposition significative directe" au marché russe. "Malheureusement, nous ne vendons pas beaucoup de véhicules" dans ce pays et "nous n'avons pas une importante production", a-t-il ajouté.

Stellantis présentera le 1er mars son plan stratégique à long terme.

