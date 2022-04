Stellantis : consolidation des services financiers en Chine

Stellantis a annoncé mercredi qu'il prévoyait de concentrer ses services financiers en Chine au sein d'une société de financement automobile détenue en exclusivité.



Le groupe automobile, qui a déjà restructuré ses services financiers en Europe et aux Etats-Unis, disposait jusqu'ici de deux sociétés de financement dans le pays, l'une détenue à 100% issue de l'ex-FCA et l'autre contrôlée à 50% dans le cadre d'une co-entreprise avec le géant local Dongfeng.



Aux termes de l'accord, Stellantis va céder à Dongfeng ses parts dans DPCAFC, cette seconde joint venture qui avait été créée il y a 15 ans.



Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis, justifie l'opération par la nécessité de 'repenser entièrement' l'offre de services financiers et de soutenir le plan de relance dans le pays.



La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2022.



