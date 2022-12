Stellantis : convertir les voitures thermiques à l'électrique

Stellantis annonce s'associer à Qinomic, une entreprise high-tech française spécialisée dans les solutions innovantes et durables pour la mobilité, dans le but de valider un concept de conversion des véhicules utilitaires légers à moteur à combustion interne en véhicules à chaîne de traction électrique.Cette conversion devra être réalisée tout en assurant le maintien de la qualité et de la conformité aux cahiers des charges du constructeur notamment en termes de sécurité, de durabilité et d'homologation.Prolonger la durée de vie et l'utilisation des véhicules est au coeur de la Circular Economy Business Unit de Stellantis, qui pilote l'initiative en collaboration avec la Commercial Vehicle Business Unit et le Stellantis Ventures Studio.La solution de 'rétrofit électrique' vise à assurer la liberté de mobilité avec une offre abordable. 'Elle répond au besoin des clients de prolonger la durée de vie de leur véhicule tout en poursuivant leur activité professionnelle et leur permet d'accéder aux zones à faibles émissions (ZFE) des agglomérations', indique le constructeur.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.