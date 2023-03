Stellantis : création d'une NewCo de leasing multimarque

Stellantis annonce aujourd'hui qu'à la suite d'accords conclus au cours du premier semestre2022, Leasys et Free2move Lease, deux sociétés de leasing, vont consolider leurs activités pour créer une nouvelle société de mobilité spécialisée dans le leasing opérationnel multimarque, dans laquelle Stellantis et Crédit Agricole Consumer Financedétiendront chacun50% du capital.



Opérationnelle à compter de la date de clôture prévue pour le premier semestre2023, la NewCo sera présidée par Richard Bouligny. Rolando D'Arco en prendra la direction en tant que Directeur général, avec Arnaud de Lamothe,Directeur général adjoint en charge du Commerce, et Antoine Delautre, Directeur général adjoint en charge des Finances.



Ce nouvel acteur de la mobilité sera implanté dans 11pays servira les marques Stellantis et bénéficiera aussi d'une approche multimarque.

Ensemble, Leasys et Free2move Lease représentent une flotte de près de 828.000 véhicules.



La nouvelle société se fixe pour mission de devenir un leader européen des services de mobilité, et espère porter sa flotte à un million de véhicules d'ici2026.



