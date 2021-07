Stellantis : création de l'agence 'Stellantis Design Studio'

Stellantis annonce aujourd'hui la création de ' Stellantis Design Studio ', une agence créative qui fournira des services de ' Global Brand Design ' aux entreprises de tous horizons.



Le Studio s'appuiera sur l'expertise du Peugeot Design Lab et l'étendra à l'ensemble des marques du Groupe, telles que Maserati, Jeep, DS Automobiles ou Lancia.



Le Stellantis Design Studio mettra également en relation son réseau de clients avec ses marques iconiques et pourra aller au-delà du conseil, via la mise en place de partenariats de design inter-entreprises.

Cette nouvelle structure sera conduite par une direction bicéphale, constituée de Klaus Busse et Arnault Gournac.



Klaus Busse supervisera Maserati, Jeep Europe et le Stellantis Design Studio en tant que directeur du design tandis qu'Arnault Gournac, directeur de Peugeot Design Lab & Cycles Peugeot, le dirigera en tant que directeur créatif.





