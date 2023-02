Stellantis distribuera 2 milliards d'euros à ses collaborateurs après une année 2022 "record"

Stellantis annonce que l’entreprise distribuera à ses collaborateurs un montant record de 2 milliards d’euros cette année, soit 200 millions d’euros de plus qu’en 2021, grâce aux résultats record de Stellantis obtenus en 2022, « année difficile pour le secteur et marquée par des contraintes d’approvisionnement ».



" Afin de partager les fruits de notre performance, les salariés français percevront un minimum de 4 300 euros, correspondant à 2,4 mois de salaire pour les premiers niveaux de rémunération au titre de l'accord sur la participation / intéressement signé par 80% des organisations syndicales représentatives de Stellantis ", indique Carlos Tavares, CEO de Stellantis .



" Ces 4300 euros viennent en complément d'une prime de 1000 euros et d'une augmentation de salaire de 5,3% , résultant d'un accord signé par 60% des organisations syndicales représentatives. L'ensemble des mesures salariales mises en œuvre en France a été rendu possible grâce à la qualité du dialogue continu avec nos partenaires sociaux "