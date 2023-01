Stellantis élargit son offre de services de données avec Mobilisights

(Alliance News) - Vendredi, Stellantis NV a réaffirmé sa volonté de développer son offre de données et de services connectés en lançant Mobilisights, une nouvelle unité commerciale indépendante.

Sa nouvelle offre, Mobilisights, est conçue pour faire croître l'activité de données en tant que service de la société et pour développer et octroyer des licences pour des produits, des applications et des services interentreprises.

La nouvelle unité exploitera les données de Stellantis sur les véhicules connectés, dont le nombre devrait atteindre 34 millions d'ici 2030.

Elle est l'une des sept unités commerciales relutives annoncées dans le plan stratégique Dare Forward 2030, selon lequel Stellantis prévoit d'être neutre en carbone d'ici 2038.

"La vision de Mobilisights est de contribuer à un monde plus intelligent en exploitant les informations fournies par les données des véhicules pour inspirer des solutions et des services innovants qui peuvent transformer et améliorer considérablement la vie quotidienne des utilisateurs et des entreprises", a déclaré Sanjiv Ghate, PDG de Mobilisights.

"Avec ses 14 marques emblématiques et ses millions de véhicules connectés, Stellantis dispose d'une échelle de données mondiale inégalée qui peut faire progresser cette entreprise", a ajouté Ghate.

L'action de Stellantis est en baisse de 1,9 pour cent à 14,07 euros par action.

