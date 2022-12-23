23 décembre (Reuters) - Stellantis NV:
* STELLANTIS ENVISAGE DE PRENDRE UNE PARTICIPATION AU
CAPITAL DE
SYMBIO, CO-ENTREPRISE DE FAURECIA ET MICHELIN DANS LE DOMAINE DE
LHYDROGÈNE ET LEADER DES PILES À COMBUSTIBLE POUR LE SECTEUR DE
LA MOBILITÉ
* LA CONCLUSION DE LA TRANSACTION DEVRAIT AVOIR LIEU AU
COURS DU
PREMIER SEMESTRE 2023 ET SERA SOUMISE AUX CONDITIONS SUSPENSIVES
HABITUELLES, NOTAMMENT AUX APPROBATIONS RÉGLEMENTAIRES
Texte original bit.ly/3jqd4kL
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(Gdansk Newsroom)