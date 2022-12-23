Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. Italie
  4. Borsa Italiana
  5. Stellantis N.V.
  6. Actualités
  7. Synthèse
    STLA   NL00150001Q9

STELLANTIS N.V.

(STLA)
  Rapport
Temps réel estimé Tradegate  -  09:14 23/12/2022
13.11 EUR   -0.11%
09:05Toujours en mode cyclothymique
ZB
08:48Stellantis : en négociations en vue d'une entrée dans Symbio
CF
08:31En Direct des Marchés : Stellantis, GTT, Valneva, BHP, Tesla, Meta, TSMC, Galapagos...
ZB
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Stellantis envisage de prendre une participation au capital de symbio

23/12/2022 | 08:05
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

23 décembre (Reuters) - Stellantis NV:

* STELLANTIS ENVISAGE DE PRENDRE UNE PARTICIPATION AU CAPITAL DE SYMBIO, CO-ENTREPRISE DE FAURECIA ET MICHELIN DANS LE DOMAINE DE LHYDROGÈNE ET LEADER DES PILES À COMBUSTIBLE POUR LE SECTEUR DE LA MOBILITÉ

* LA CONCLUSION DE LA TRANSACTION DEVRAIT AVOIR LIEU AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2023 ET SERA SOUMISE AUX CONDITIONS SUSPENSIVES HABITUELLES, NOTAMMENT AUX APPROBATIONS RÉGLEMENTAIRES Texte original bit.ly/3jqd4kL Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
FAURECIA SE 0.22%13.525 Cours en temps réel.-64.40%
MICHELIN (CGDE) 0.71%26.22 Cours en temps réel.-27.76%
STELLANTIS N.V. -3.07%13.124 Cours en différé.-21.35%
STELLANTIS N.V. 0.02%13.11 Cours en temps réel.-21.41%
SYMBIO HOLDINGS LIMITED 3.03%1.53 Cours en différé.-78.07%
Toute l'actualité sur STELLANTIS N.V.
09:05Toujours en mode cyclothymique
ZB
08:48Stellantis : en négociations en vue d'une entrée dans Symbio
CF
08:31En Direct des Marchés : Stellantis, GTT, Valneva, BHP, Tesla, Meta..
ZB
08:31Stellantis est en pourparlers exclusifs pour acquérir une participation dans la JV Faur..
MT
08:23Stellantis N : A suivre aujourd'hui
AO
08:23Stellantis négocie une prise de participation au capital de Symbio,
AO
08:17Hydrogène: Stellantis négocie avec Faurecia et Michelin pour entrer au capital..
DJ
08:05Stellantis envisage de prendre une participation au capital de symbio
RE
22/12Tesla, GM et d'autres constructeurs automobiles font l'objet d'une enquête du Sénat amé..
MT
22/12Tesla, GM et d'autres constructeurs automobiles font l'objet d'une enquête du Sénat amé..
MT
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur STELLANTIS N.V.
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 177 Mrd 187 Mrd -
Résultat net 2022 15 563 M 16 490 M -
Tréso. nette 2022 25 651 M 27 179 M -
PER 2022 2,65x
Rendement 2022 9,80%
Capitalisation 42 172 M 44 683 M -
VE / CA 2022 0,09x
VE / CA 2023 0,07x
Nbr Employés 281 595
Flottant 75,9%
Graphique STELLANTIS N.V.
Durée : Période :
Stellantis N.V. : Graphique analyse technique Stellantis N.V. | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique STELLANTIS N.V.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 23
Dernier Cours de Clôture 13,12 €
Objectif de cours Moyen 20,81 €
Ecart / Objectif Moyen 58,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Carlos Tavares Chief Executive Officer & Executive Director
Richard Keith Palmer Chief Financial Officer
John Jacob Philip Elkann Chairman
Harald J. Wester Chief Engineering Officer
Ned Curic Chief Technology Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
STELLANTIS N.V.-21.35%44 683
BYD COMPANY LIMITED-25.69%95 433
FERRARI N.V.-17.87%38 929
MARUTI SUZUKI INDIA LTD12.44%30 423
SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED-28.41%24 188
KIA CORPORATION-22.75%19 373