Stellantis et Archer avancent dans la construction de leur usine commune d'aéronefs eVTOL

19 juin (Reuters) - Stellantis NV:
* LE PARTENARIAT ENTRE STELLANTIS ET ARCHER ENTRE DANS SA
PHASE
D'EXÉCUTION
* LA CONSTRUCTION DE LA PREMIÈRE USINE AU MONDE DE
PRODUCTION EN
SÉRIE D'AÉRONEFS EVTOL, EST BIEN ENGAGÉE À COVINGTON, EN GÉORGIE
AUX ÉTATS-UNIS
* LES DEUX ENTREPRISES VEULENT LANCER LA PRODUCTION EN SÉRIE
DE
L'AÉRONEF D'ARCHER À PARTIR DE MI-2024
* LE SITE DE PRODUCTION EST CONÇU POUR PRODUIRE JUSQU'À 650
APPAREILS PAR AN, AVEC UNE POSSIBILITÉ D'EXTENSION ALLANT
JUSQU'À 2 300 AVIONS PAR AN
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(Gdansk Newsroom)