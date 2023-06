Stellantis et Archer avancent dans la construction de leur usine commune d'aéronefs eVTOL

19 juin (Reuters) - Stellantis NV:

* LE PARTENARIAT ENTRE STELLANTIS ET ARCHER ENTRE DANS SA PHASE D'EXÉCUTION

* LA CONSTRUCTION DE LA PREMIÈRE USINE AU MONDE DE PRODUCTION EN SÉRIE D'AÉRONEFS EVTOL, EST BIEN ENGAGÉE À COVINGTON, EN GÉORGIE AUX ÉTATS-UNIS

* LES DEUX ENTREPRISES VEULENT LANCER LA PRODUCTION EN SÉRIE DE L'AÉRONEF D'ARCHER À PARTIR DE MI-2024

* LE SITE DE PRODUCTION EST CONÇU POUR PRODUIRE JUSQU'À 650 APPAREILS PAR AN, AVEC UNE POSSIBILITÉ D'EXTENSION ALLANT JUSQU'À 2 300 AVIONS PAR AN