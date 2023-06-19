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STELLANTIS N.V.

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Stellantis et Archer avancent dans la construction de leur usine commune d'aéronefs eVTOL

19/06/2023 | 08:51
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19 juin (Reuters) - Stellantis NV:

* LE PARTENARIAT ENTRE STELLANTIS ET ARCHER ENTRE DANS SA PHASE D'EXÉCUTION

* LA CONSTRUCTION DE LA PREMIÈRE USINE AU MONDE DE PRODUCTION EN SÉRIE D'AÉRONEFS EVTOL, EST BIEN ENGAGÉE À COVINGTON, EN GÉORGIE AUX ÉTATS-UNIS

* LES DEUX ENTREPRISES VEULENT LANCER LA PRODUCTION EN SÉRIE DE L'AÉRONEF D'ARCHER À PARTIR DE MI-2024

* LE SITE DE PRODUCTION EST CONÇU POUR PRODUIRE JUSQU'À 650 APPAREILS PAR AN, AVEC UNE POSSIBILITÉ D'EXTENSION ALLANT JUSQU'À 2 300 AVIONS PAR AN Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
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Capitalisation 49 266 M 53 819 M -
VE / CA 2023 0,12x
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Nbr Employés 272 367
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