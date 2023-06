Stellantis et Galloo s'associent pour le recyclage des véhicules en fin de vie

(Alliance News) - Stellantis NV et Galloo, société leader dans le domaine du recyclage des métaux, ont annoncé lundi la signature d'un protocole d'accord en vue d'entamer des négociations exclusives pour la création d'une coentreprise de recyclage des véhicules en fin de vie, dans le cadre de l'engagement du constructeur automobile à soutenir ses activités en matière d'économie circulaire.

La coentreprise Stellantis-Galloo travaillera avec des installations de traitement agréées pour reprendre les véhicules hors d'usage à leur dernier propriétaire, ce qui permettra de récupérer les composants en vue de leur réutilisation, de leur refabrication et de leur recyclage.

Le duo prévoit que les services seront opérationnels fin 2023, dans un premier temps en France, en Belgique et au Luxembourg, puis dans le reste de l'Europe. La coentreprise proposera ses services à d'autres constructeurs automobiles.

Faciliter le recyclage des VHU pour les clients est essentiel pour réduire l'impact environnemental des véhicules", a déclaré Alison Jones, vice-présidente senior de la division Économie circulaire de Stellantis. "Réintroduire les composants et les matériaux dans la chaîne de valeur permet d'économiser des ressources rares, soutenant ainsi l'objectif de zéro émission nette de carbone d'ici à 2038. Nous sommes impatients de lancer le programme cette année et de l'étendre rapidement.

"Nous sommes ravis d'annoncer une nouvelle étape dans le partenariat qui a débuté il y a longtemps avec Peugeot et Citroën et qui se poursuit aujourd'hui avec Stellantis, et de continuer le voyage vers un modèle d'entreprise durable et responsable, en amenant le recyclage des véhicules en fin de vie à un niveau supérieur", a déclaré Rik Debaere, PDG de Galloo.

"Avec Stellantis, nous ouvrons la voie à l'innovation pour assurer un avenir plus durable pour tous."

"Le recyclage est au cœur de la stratégie 4R de la division Économie circulaire de Stellantis - Reman, Repair, Reuse, Recycle. Le programme de recyclage des VHU contribuera à multiplier par 10 les revenus issus des activités de recyclage d'ici 2021 et par 4 les revenus issus de la prolongation de la durée de vie des composants d'ici 2030, ainsi qu'à atteindre l'objectif de générer plus de 2 milliards d'euros de revenus d'ici 2030 fixé dans le plan stratégique Dare Forward 2030 de Stellantis. Le programme de recyclage soutient également l'objectif de Stellantis d'utiliser 40 % de matériaux verts dans les nouveaux véhicules d'ici 2030", a commenté Stellantis.

