Stellantis et LGES vont construire une usine de batteries lithium-ion à grande échelle au Canada

Stellantis et LG Energy Solution (LGES) ont conclu les accords définitifs visant à implanter la première usine de batteries à grande échelle pour véhicules électriques au Canada. La coentreprise produira des cellules et des modules de batteries lithium-ion de pointe afin de répondre en grande partie aux exigences de production des véhicules Stellantis en Amérique du Nord.



La coentreprise investira plus de 5 milliards de dollars canadiens (environ 3,6 milliards d'euros) pour établir ses activités, avec notamment la création d'une toute nouvelle usine de batteries à Windsor, en Ontario. Les travaux de construction devraient débuter cette année pour un lancement de production prévu au premier trimestre 2024.



L'usine d'une capacité annuelle de production supérieure à 45 gigawatt-heure (GWh) créera environ 2 500 nouveaux emplois à Windsor et dans les environs. Les autorités municipales, provinciales et fédérales du gouvernement canadien soutiendront pleinement la coentreprise.



A travers ce choix d'implantation de leur usine à Windsor, Ontario, capitale canadienne de l'automobile, Stellantis et LGES espèrent que ce site servira de catalyseur pour la mise en œuvre d'une solide chaîne d'approvisionnement de batteries dans la région.



Le Canada s'est engagé à mettre en place un vaste écosystème local de batteries en s'appuyant, entre autres, sur son statut de leader mondial dans la production d'électricité issue d'énergies renouvelables.



" Notre coentreprise avec LG Energy Solution est une nouvelle étape majeure dans la réalisation de notre objectif d'électrification dans la région, visant à atteindre 50% des ventes de véhicules électriques aux États-Unis et au Canada à l'horizon 2030 ", a déclaré Carlos Tavares, le CEO de Stellantis.



Pour rappel, dans le cadre de son Plan Stratégique Dare Forward 2030, Stellantis a annoncé vouloir vendre 5 millions de voitures électriques (BEV) par an dans le monde d'ici 2030 (100 % des ventes de véhicules particuliers en Europe et 50 % des ventes de véhicules particuliers et de picks up aux États-Unis).



Stellantis compte également augmenter de 140 GWh sa capacité d'approvisionnement en batteries pour atteindre environ 400 GWh, avec cinq gigafactories prévues et des contrats d'approvisionnement complémentaires.