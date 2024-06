Le constructeur automobile Stellantis a étendu préventivement le rappel de véhicules équipés d'airbags potentiellement défectueux à d'autres modèles Citroën et DS, ainsi qu'à la marque Opel, ont déclaré vendredi à Reuters des porte-parole du constructeur.

Les modèles Citroën C4, DS4 et DS5 ainsi que les modèles Opel font désormais l'objet d'une "mesure de rappel préventive", moins contraignante que le rappel initial des modèles Citroën C3 et DS3, qui nécessite l'immobilisation des véhicules concernés, ont-ils précisé.

Selon une porte-parole d'Opel, 29 000 véhicules Opel équipés d'airbags Takata sont concernés.

Début mai, le groupe issu de la fusion entre PSA et FCA a lancé une vaste campagne de rappel "stop drive" des airbags Takata concernant 500 000 véhicules Citroën C3 et DS3 fabriqués entre 2009 et 2019 et situés dans 24 pays différents d'Europe du Sud, d'Afrique et du Moyen-Orient.

Ces airbags présentent un risque pour la sécurité lorsqu'ils sont déployés car les produits chimiques qu'ils contiennent peuvent se détériorer lorsqu'ils sont exposés à des conditions climatiques chaudes et humides.

"Les véhicules C4, DS4 et DS5 sont basés sur des plateformes différentes utilisant des références d'airbags différentes pour lesquelles aucun cas de défaillance n'a été identifié", a déclaré un porte-parole de Stellantis.

"Les véhicules Opel sont équipés de différents airbags pour lesquels aucun cas de défaillance n'a été identifié", a-t-il ajouté.

Selon le site gouvernemental "Rappel Conso", la dégradation du gaz propulseur, le produit utilisé pour déployer instantanément l'airbag en cas d'accident, signifie que le sac peut "se rompre avec une force trop importante, blessant les occupants du véhicule".

Autrefois l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'airbags, l'entreprise japonaise Takata a déposé le bilan en 2017 après le scandale qui a suivi les rappels massifs de ses produits. Au cours de la dernière décennie, plus de 100 millions de ses produits ont été rappelés dans le monde - dont sept millions aux États-Unis.

Plus de 30 décès - dont 27 aux États-Unis - et plus de 400 blessures ont été attribués aux airbags montés sur des véhicules de différents constructeurs. Le gonflement d'un équipement défectueux peut également entraîner la projection de débris métalliques et provoquer des blessures graves.

Interrogé sur les accidents qui pourraient être imputés aux airbags de Stellantis, un porte-parole du groupe a déclaré qu'il ne pouvait pas commenter les actions en justice en cours.

"Stellantis travaille en étroite collaboration avec (les autorités chargées des enquêtes sur les accidents) pour fournir toutes les informations nécessaires, mais n'est pas en mesure de commenter les affaires.

Selon son rapport annuel 2023, le constructeur franco-italo-américain a provisionné 951 millions d'euros pour financer l'extension de la campagne de rappel des airbags Takata en Europe étendue, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Afrique et dans les Amériques. (Reportage de Gilles Guillaume ; rédaction de Marine Strauss ; édition de GV De Clercq)