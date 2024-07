Stellantis : investit 55 M$ dans Archer Aviation

Le 02 juillet 2024 à 16:04 Partager

Stellantis annonce avoir investi 55 millions de dollars supplémentaires dans Archer Aviation Inc., une entreprise spécialisée dans les aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL).



Cet investissement fait suite à un récent vol test réussi et s'inscrit dans le cadre de leur accord de financement stratégique.



Ce nouveau financement s'ajoute aux 39 millions de dollars investis plus tôt cette année via l'achat d'actions en ' Open market ' et aux 110 millions de dollars investis en 2023.



Stellantis précise que Archer est en voie d'achever la construction de sa grande usine de fabrication à Covington, en Géorgie, d'ici la fin de l'année.



Cette usine, d'une superficie de 32 500 m² sur un site de 40 hectares, vise une production annuelle de 650 aéronefs.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.