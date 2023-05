Stellantis investit dans Lyten pour les batteries lithium-soufre

(Alliance News) - Stellantis NV a annoncé jeudi que Stellantis Ventures, le fonds de capital-risque de la société, a investi dans Lyten Inc. afin d'accélérer la commercialisation des applications du graphène 3D de Lyten pour l'industrie de la mobilité, notamment la batterie lithium-soufre LytCell pour les véhicules électriques, les matériaux composites légers et les nouveaux systèmes de détection embarqués.

Lyten, pionnier dans l'utilisation du graphène 3D, exploitera l'accordabilité unique de ce matériau pour améliorer les performances des véhicules et l'expérience des clients, tout en promouvant la décarbonisation du secteur des transports.

"Contrairement aux batteries lithium-ion conventionnelles, les batteries lithium-soufre de Lyten n'utilisent ni nickel, ni cobalt, ni manganèse, ce qui se traduit par une empreinte carbone estimée à 60 % inférieure à celle des meilleures batteries actuellement disponibles", peut-on lire dans la note de l'entreprise.

L'approvisionnement en matières premières et la production des batteries lithium-soufre peuvent se faire localement, en Amérique du Nord et en Europe, ce qui renforce la souveraineté régionale. "Cette technologie répondra aux besoins des entreprises qui recherchent des batteries légères et denses en énergie, sans risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement.

Stellantis a lancé Stellantis Ventures en 2022 en tant que fonds de capital-risque dédié à l'investissement dans des startups en phase de démarrage et de fin de carrière développant des technologies innovantes et durables pour les secteurs de l'automobile et de la mobilité. Stellantis Ventures, soutenu par un investissement initial de 300 millions d'euros, "est un élément clé du plan d'affaires stratégique Dare Forward 2030 de l'entreprise, qui définit des objectifs prioritaires pour Stellantis, notamment une réduction drastique des émissions de CO2 avec une réduction de 50 % d'ici 2030 par rapport à 2021, conduisant à zéro émissions nettes d'ici 2038 avec un pourcentage à un chiffre de compensation des émissions restantes."

Stellantis est dans le rouge de 0,1 pour cent à 14,60 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

