Stellantis investit dans un nouveau ‘grEEn-campus' à Mirafiori, en Italie

Stellantis annonce aujourd'hui que son site de Mirafiori, à Turin, en Italie, rejoint le programme de transformation de ses espaces de travail grEEn-campus. L'objectif est de réaménager de manière innovante et durable les sites historiques de Stellantis dédiés au design automobile, à la R&D et aux fonctions tertiaires. Mirafiori rejoint ainsi la première phase du programme, qui intègre les installations de Poissy en France et de Rüsselsheim en Allemagne.



Le grEEn-campus sera un lieu d'échange et de partage d'idées visant à promouvoir la créativité et l'efficacité, et à créer un environnement de travail attractif. Ce programme de transformation contribuera à l'atteinte de la neutralité carbone de l'entreprise d'ici 2038, telle que définie dans le Plan Stratégique Dare Forward 2030.



" Les lettres " EE " dans grEEn-campus représentent à la fois l'engagement de Stellantis en matière d'Environnement et envers ses Employés. A énergie positive et protecteurs de l'Environnement, ces nouveaux espaces visent à encourager un état d'esprit d'apprentissage en continu et à offrir une Expérience sur site unique à ses collaborateurs ", explique le groupe automobile multinational franco-italo-américain.