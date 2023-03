Stellantis investit plus de 130 millions d'euros en Allemagne pour le nouveau SUV électrique d'Opel

Stellantis annonce un investissement de plus de 130 millions d’euros dans son usine d’Eisenach en Allemagne, berceau du SUV compact Opel Grandland. Il s’agira de fabriquer le successeur électrique du Grandland sur la toute nouvelle plateforme STLA Medium, dont la production devrait démarrer au second semestre 2024, en ligne avec l’objectif d’Opel de devenir une marque 100 % électrique en Europe d’ici 2028. L’Opel Grandland actuellement fabriqué à Eisenach, dispose déjà des versions hybrides rechargeables.



Cet investissement dans l'usine d'Eisenach est présenté comme une étape décisive vers les objectifs du Plan Stratégique Dare Forward 2030, qui vise à réduire de moitié les émissions de CO2 d'ici 2030 par rapport à 2021, et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2038, avec un pourcentage de compensation des émissions restantes à un seul chiffre.



Les principaux objectifs du plan Dare Forward 2030 comprennent également la vente de 100 % de véhicules particuliers électriques en Europe et 50 % de véhicules particuliers et de pick-ups aux États-Unis à l'horizon 2030, l'ambition de doubler le chiffre d'affaires net d'ici 2030 par rapport à 2021, tout en maintenant une marge opérationnelle courante à deux chiffres durant toute la décennie, et la volonté d'être n°1 en matière de satisfaction client, sur les produits comme sur les services et sur tous les marchés, d'ici 2030.



Stellantis investira plus de 30 milliards d'euros dans l'électrification et le software d'ici 2025, afin de produire des véhicules électriques (BEV).