Stellantis : la coentreprise avec Leapmotor est lancée

Le 14 mai 2024 à 14:43 Partager

Stellantis a annoncé mardi le lancement de sa coentreprise avec le constructeur chinois de véhicules électriques Leapmotor, dont les opérations démarreront en Europe au mois de septembre.



La 'joint venture' baptisée Leapmotor International prévoit de s'appuyer dans un premier temps sur les réseaux de distribution existants de Stellantis dans neuf pays européens (France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Belgique, Grèce et Roumanie).



Les deux partenaires disent vouloir parvenir à la mise en place de 200 points de vente d'ici la fin de l'année, avant d'atteindre le cap des 500 sites à horizon 2026.



La petite citadine T03 et le SUV compact C10 seront les premiers véhicules mis sur le marché, suivis d'au moins un nouveau modèle lancé chaque année au cours des trois prochaines années.



Leapmotor International prévoit ensuite de lancer ses opérations, d'ici à la fin de l'année, dans d'autres marchés à forte croissance comme le Moyen-Orient et Afrique (Turquie, Israël et Outre-mer français), l'Inde et l'Asie-Pacifique (Australie, Nouvelle-Zélande, Thaïlande, Malaisie et Inde), ainsi que l'Amérique du Sud (Brésil et Chili).



Le projet Leapmotor International - qui est gérée par Stellantis à 51/49 - était né en octobre 2023 lorsque Stellantis avait dévoilé un investissement de près de 1,5 milliard d'euros en vue de prendre environ 21% du capital de Leapmotor.



La coentreprise a désormais reçu toutes les autorisations nécessaires à son lancement.



