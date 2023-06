Stellantis : la deuxième tranche de rachat d'actions lancée

Stellantis a annoncé mercredi le lancement de la deuxième tranche de son programme de rachat d'actions, une opération devant porter sur un montant maximum de 500 millions d'euros.



Cette seconde tranche de rachat débutera aujourd'hui pour se terminer au plus tard le 7 septembre, indique le constructeur automobile, avec l'objectif d'annuler les actions ordinaires ainsi rachetées.



Le groupe avait annoncé en février dernier le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 1,5 milliard d'euros.



A ce jour, en prenant en compte la part pertinente de la première tranche de rachat, l'autorisation restante s'élève à environ 290 millions d'actions, un montant que Stellantis juge plus que suffisant pour couvrir le programme ainsi que le rachat potentiel de 99,2 millions d'actions actuellement détenues par le partenaire chinois Dongfeng Corporation, comme annoncé en juillet 2022.



