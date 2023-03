Stellantis lance la marque Fiat en Algérie

Stellantis annonce le lancement de six modèles Fiat sur le marché algérien à partir du 21 mars : Fiat 500 Hybrid, Fiat 500X, Fiat Tipo, Fiat Doblò, Fiat Scudo et Fiat Ducato. Cet investissement contribuera au développement du secteur automobile en Algérie, avec un plan d’envergure intégrant la production locale de modèles Fiat à Tafraoui, Oran, ainsi que la création d’un solide réseau de vente et de services après-vente.



Avec un montant total de plus de 200 millions d'euros, la première vague d'investissements, effectuée par Stellantis et ses fournisseurs, permettra de produire quatre modèles, à commencer par la FIAT 500 en décembre 2023.



" Cette annonce d'aujourd'hui confirme la place clé de l'Algérie au sein du Plan Stratégique Dare Forward 2030 de Stellantis pour la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) " a expliqué la société.



Ce lancement de la marque Fiat ouvrira la voie pour l'atteinte de l'ambition de Stellantis MEA de vendre un million de véhicules dans la région d'ici 2030, avec une autonomie de production régionale de 70 %, ce qui permettra d'être au plus proche des attentes des clients.