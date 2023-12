Stellantis : le Peugeot Panoramic i-Cockpit a reçu un prix

Le nouveau Peugeot Panoramic i-Cockpit® a reçu le prix ' Connected Car 2023 ' dans la catégorie 'Divertissement'.



Les gagnants seront présentés dans les numéros 50/23 d'Auto Bild et 1/24 de Computer Bild. Le Peugeot Panoramic i-Cockpit® a été introduit pour la première fois sur le nouveau Peugeot E-3008.



Le nouveau Panoramic i-Cockpit® dispose d'un écran panoramique incurvé haute définition de 21 pouces au-dessus de la planche de bord, d'un nouveau volant compact et des i-toggles, des touches tactiles personnalisables pour un accès rapide aux fonctions les plus fréquemment utilisées.



Sur la partie gauche de l'écran, le combiné d'instruments au-dessus du volant affiche toutes les informations relatives à la conduite. Sur le côté droit se trouve l'écran tactile, qui peut être utilisé pour contrôler les systèmes de chauffage/climatisation, de navigation, de médias et de connectivité.



Jérome Micheron, Directeur Produits Peugeot: “En une décennie de succès et d'évolutions, avec plus de 10 millions de clients satisfaits, le Peugeot i-Cockpit® n'avait connu une telle métamorphose, passage au niveau supérieur, pour profiter d'une conduite instinctive en toute sécurité, de confort et de bien-être à bord.”



