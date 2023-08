Stellantis : le partenariat avec Crédit Agricole accélère

Crédit Agricole et Stellantis ont annoncé jeudi avoir finalisé l'acquisition commune des activités d'ALD et LeasePlan dans six pays européens.



Les deux partenaires précisent avoir bouclé le rachat des activités d'ALD en Irlande, en Norvège et au Portugal, ainsi que des activités de LeasePlan en République Tchèque, en Finlande et au Luxembourg.



L'opération doit permettre de consolider le partenariat conclu entre les deux groupes et d'accélérer leur ambition de figurer parmi les leaders européens du financement automobile.



Dans le détail, CA Auto Bank et Drivalia - deux filiales de Crédit Agricole - vont reprendre les activités d'ALD en Irlande et en Norvège et de LeasePlan en République Tchèque et en Finlande représentant un total de plus de 70.000 véhicules.



En parallèle, Leasys - une joint-venture détenue à parité par Stellantis et Crédit Agricole - va accueillir les activités d'ALD au Portugal et de LeasePlan au Luxembourg, soit un total d'environ 30.000 véhicules.



Au total, ces activités représentent un encours total d'environ 1,7 milliard d'euros.



Ces acquisitions font suite aux engagements pris par ALD dans le cadre de l'autorisation par la Commission européenne de son rapprochement avec LeasePlan.



Pour mémoire, Crédit Agricole veut faire de l'ensemble formé par ses entités CA Auto Bank et Drivalia un leader paneuropéen du financement automobile, de la location et de la mobilité.



Par ailleurs, Leasys a pour objectif de porter sa flotte à un million de véhicules et d'intégrer le 'top 3' des loueurs longue durée européens d'ici 2026.



