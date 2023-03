Stellantis: le site italien de Cassino mobilisée pour l'électrique via la plateforme STLA Large

Stellanti a annoncé que son usine de Cassino en Italie, berceau des véhicules premium et luxe des marques Alfa Romeo et Maserati, va étendre ses activités à la production de nouveaux véhicules basés sur la plateforme BEV STLA Large. Cassino est le deuxième site Stellantis officiellement désigné pour produire des véhicules basés sur la plateforme STLA Large, après celui de Windsor au Canada.



STLA Large, l'une des quatre plateformes BEV sur lesquelles repose la stratégie d'électrification de Stellantis, est conçue pour offrir jusqu'à 800 kilomètres d'autonomie électrique grâce aux modules de propulsion électrique (EDM) et aux packs de batteries modulaires de Stellantis.