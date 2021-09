Stellantis : le titre se replie après le placement Dongfeng

L'action Stellantis s'inscrivait en net repli mercredi matin à la Bourse de Paris suite à un placement de 36,1 millions d'actions, représentant 1,15% du capital, par l'un de ses actionnaires de référence, le constructeur chinois Dongfeng.



Le placement, qui représente un montant de quelque 600,4 millions d'euros, a été réalisé via la construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels, à un prix de 16,65 euros par titre.



Ce dernier représente une décote de 2,6% par rapport au cours de clôture de Stellantis mardi soir.



Conséquence, l'action Stellantis perdait près de 2,1% mercredi en fin de matinée, soit la quatrième plus forte baisse de l'indice CAC 40.



A l'issue de cette opération, Dongfeng - le partenaire historique de PSA

- détiendra encore une participation de 4,5% au capital du groupe automobile.



